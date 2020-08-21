“Шахтер” обыграл “Колос”, забив один пенальти из трех

“Шахтер” стартовал с победы в УПЛ. ФК “Шахтер”

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" добыл нервную победу над "Колосом" в первом туре нового розыгрыша Премьер-лиги.

"Горняки", не забив два пенальти, все же были сильнее оппонента, выиграв на НСК "Олимпийский" – 3:1.

Матч начался обескураживающе для действующего чемпиона. Уже на 6-й минуте "Колос" упустил супершанс. Полузащитник Смирный после подачи с фланга угодил в штангу, а добивание его партнера пришлось выше ворот.

Этот момент взбодрил "горняков", которые перехватили инициативу и начали создавать моменты. Апофеозом давления "Шахтера" стал пенальти, который заработал бразильский хавбек Алан Патрик. Однако капитан команды Луиша Каштру Тайсон не сумел переиграть голкипера ударом с "точки".

Второй тайм также начался с нарушения в штрафной "Колоса". Рефери во второй раз наказал команду из Коваливки ударом с 11-метровой отметки, который на этот раз не реализовал Марлос.

На 59-й минуте судья встречи в третий раз указал на "точку". На этот раз футболисты из Коваливки сбили Марлоса. Удар Алана Патрика вратарь "Колоса" отразить не сумел.

В середине второго тайма автор первого мяча оформил дубль. Патрик воспользовался шикарным пасом Жуниора Мораеса и спокойно закатил мяч в ворота.

На 72-й минуте еще один бразилец "Шахтера" Тете довел счет до разгромного. Через пять минут "Колосу" удалось забить в ответ, но на итоговый результат он не повлиял.

"Шахтер" – "Колос" – 3:1 (0:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 60, пенальти Алан Патрик, 2:0 – 69 Алан Патрик, 3:0 – 72, автогол Волынец, 3:1 – 77 Костышин.

"Шахтер" – Трубин, Матвиенко, Додо (Болбат, 75), Кривцов, Бондарь, Маркос Антонио (Соломон, 76), Алан Патрик (Коваленко, 73), Степаненко, Марлос (Тете, 65), Тайсон (Коноплянка, 73), Мораес.

"Колос" – Волынец, Зозуля, Емец, Петров, Максименко, Морозко (Ильин, 75), Задоя (Милько, 61), Ориховский (Богданов, 61), Смирный (Костышин, 74), Антюх, Бондаренко (Лысенко, 61).

Предупреждения: Емец (31), Волынец (45), Задоя (52), Максименко (59), Бондаренко (60).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что матч "Шахтер" – "Динамо" в скором времени состоится в Донецке.

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По материалам: www.obozrevatel.com