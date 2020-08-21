Где смотреть онлайн 1-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций
В новом сезоне УПЛ выступят 14 команд. “Террикон”
Уже в пятницу, 21 августа, в Украине стартует новый розыгрыш Премьер-лиге.
В стартовый день в борьбу вступают главные фавориты на "золото" – "Динамо" и "Шахтер". Киевляне дебютируют матчем с донецким "Олимпиком". К игре будет приковано огромное внимание, так как она станет первой официальной для "бело-синих" под руководством Мирчи Луческу.
В свою очередь действующий чемпион сразится с "Колосом". Кроме того, стоит отметить, что с нового сезона УПЛ расширилась до 14 команд. Дивизион пополнили "Ингулец", "Рух" и "Минай".
По традиции болельщики смогут увидеть трансляции матчей на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание 1-го тура УПЛ сезона 2020/2021.
Премьер-лига Украины. 1-й тур
21 августа (пятница)
17:00. "Олимпик" – "Динамо", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
19:00. "Шахтер" – "Колос", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Денис Шурман
22 августа (суббота)
14:00. "Львов" – "Минай", "Футбол 2"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Геннадий Серпутько
17:00. "Десна" – "Заря", "Футбол 2"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
Арбитр VAR: Виктор Копиевский
19:30. "Александрия" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков
23 августа (воскресенье)
14:00. "Ингулец" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Константин Труханов
17:00. "Ворскла" – "Рух", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Алексей Деревинский
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта футбольного сезона киевское "Динамо" представило новую форму.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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