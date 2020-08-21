Два футболиста “Динамо” заразились COVID-19 – Луческу

Мирча Луческу прокомментировал победу над “Олимпиком”. ФК “Динамо” Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил о том, что два футболиста команды заразились коронавирусом.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после матча команды с "Олимпиком" в УПЛ, которую "бело-синие" выиграли 1:4.

"Хорошая игра. Мы доминировали, хотя играли сегодня без восьми ключевых игроков: двое с CОViD-19, еще шестеро не успели восстановиться после повреждений. Счет по игре. Скажу больше, мы могли выиграть еще с большим преимуществом. Я поздравляю своих футболистов. Они очень хорошо тренировались на протяжении последней недели и добились заслуженного результата", – приводит слова Луческу официальный сайт "Олимпика".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный соперник динамовцев донецкий "Шахтер" обыграл "Колос", не забив два пенальти из трех.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com