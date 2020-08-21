“Динамо” – “Шахтер”: назван фаворит Суперкубка Украины-2020

“Шахтер” считается фаворитом матча за Суперкубок. ФК “Динамо” Киев

Донецкий "Шахтер" считается фаворитом противостояния с киевским "Динамо" в Суперкубке Украины-2020.

Поединок грандов украинского футбола состоится во вторник, 25 августа, на поле главной арены страны – НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер. Начало игры – в 21:00.

Поединок за трофей станет первым для Мирчи Луческу во главе "Динамо" против его бывшей команды.

Аналитики отдают предпочтение "горнякам". Ставки на их победу в основное время принимаются с коэффициентом 2,04. Ничья оценивается котировкой 3,65. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 3,45.

При этом на то, что "Шахтер" станет обладателем Суперкубка, предлагают поставить с коэффициентом 1,57. Аналогичная позиция на киевлян оценивается в 2,41.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта нового сезоне "Динамо" подписало контракт с нападающим сборной Украины.

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По материалам: www.obozrevatel.com