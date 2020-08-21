“Динамо” представило новую выездную форму

5 часов ago
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"Динамо" представило новую выездную форму

Футболисты “Динамо” в новой домашней форме. ФК “Динамо” Киев

В пятницу, 21 августа, "Динамо" представило выездную форму на сезон 2020/21. Это случилось на следующий день после того, как киевляне показали свой новый домашний комплект.

Выездная футболка выполнена в синем цвете с нанесением голубых горизонтальных полос, а домашняя – в традиционном белом с синими полосами. Вскоре "Динамо" впервые представит третий комплект от компании New Balance.

"Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба. Эмблема клуба, расположенная у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто наденет футболку. Девиз "Киев – это мы" на обороте, что символизирует единство команды, болельщиков и родного города. Единство, которое делает нас сильнее", – написано на официальном сайте команды.

"Динамо" представило новую выездную форму

Карлос де Пена, Богдан Леднев и Беньямин Вербич ФК “Динамо” Киев

"Динамо" представило новую выездную форму

Денис Попов ФК “Динамо” Киев

"Динамо" представило новую выездную форму

Сергей Сидорчук ФК “Динамо” Киев

"Динамо" представило новую выездную форму

Сергей Сидорчук, Георгий Бущан и Денис Попов ФК “Динамо” Киев

"Динамо" представило новую выездную форму

Георгий Бущан ФК “Динамо” Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 21 августа, "Динамо" проведет дебютный матч под руководством Мирчи Луческу. Киевляне сыграют с донецким "Олимпиком".

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По материалам: www.obozrevatel.com

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