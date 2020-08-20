УЕФА принял решение об участии Неймара в финале Лиги чемпионов
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Неймар сможет сыграть в финале Лиги чемпионов.
УЕФА разрешил звезде ПСЖ Неймару сыграть в финале Лиги чемпионов против "Баварии", несмотря на нарушение "коронавирусных" правил.
Напомним, что после окончания полуфинального поединка против "Лейпцига" бразилец обменялся футболками с игроком немецкой команды Марселем Хальстенбергом. Этот момент попал в объективы телекамер.
Согласно "коронавирусным" правилам УЕФА, "футболистам не рекомендуется обмениваться футболками с игроками других команд", а нарушение этой рекомендации может повлечь за собой дисциплинарное наказание.
По информации издания The Sun, организация решила не начинать расследование в отношении Неймара, и это означает, что он сможет принять участие в решающем поединке.
Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Баварией" состоится в воскресенье, 23 августа. Букмекеры назвали фаворита противостояния.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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