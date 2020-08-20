” src=”http://komanda.com.uahttps://i.obozrevatel.com/news/2020/8/20/nejmar.jpg?size=972×462″ alt=”УЕФА принял решение об участии Неймара в финале Лиги чемпионов” width=”100%” />

Неймар сможет сыграть в финале Лиги чемпионов.

УЕФА разрешил звезде ПСЖ Неймару сыграть в финале Лиги чемпионов против "Баварии", несмотря на нарушение "коронавирусных" правил.

Напомним, что после окончания полуфинального поединка против "Лейпцига" бразилец обменялся футболками с игроком немецкой команды Марселем Хальстенбергом. Этот момент попал в объективы телекамер.

Согласно "коронавирусным" правилам УЕФА, "футболистам не рекомендуется обмениваться футболками с игроками других команд", а нарушение этой рекомендации может повлечь за собой дисциплинарное наказание.

По информации издания The Sun, организация решила не начинать расследование в отношении Неймара, и это означает, что он сможет принять участие в решающем поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Баварией" состоится в воскресенье, 23 августа. Букмекеры назвали фаворита противостояния.

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По материалам: www.obozrevatel.com