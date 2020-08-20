У футболиста Бога выявлен коронавирус

2 часа ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

У футболиста Бога выявлен коронавирус

Жереми Бога сдал положительный тест на COVID-19.

Известный ивуарийский футболист "Сассуоло" Жереми Бога сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского клуба.

"У игрока нет симптомов. Он не контактировал с другими футболистами и находится в домашней изоляции в соответствии с требованиями органов здравоохранения и действующими протоколами", – уточняет пресс-служба команды.

У футболиста Бога выявлен коронавирус

Бога сдал положительный тест на коронавирус Twitter Сассуоло

Жереми Бога родился в Марселе в 1997 году. В 2008 году присоединился к "Челси" из "ASPTT Марсель" в возрасте 11 лет, когда он вместе с семьёй переехал в Лондон, где работал его отец. После впечатляющего выступления в Академии, он подписал свой первый профессиональный контракт с "Челси" до 2017 года.

Является двукратным обладателем Молодежного Кубка Англии (2014, 2015) и победителем юношеской Лиги УЕФА (2015).

Как сообщал OBOZREVATEL, в английской Премьер-лиге зарегистрирован всплеск заражений коронавирусом. В общей сложности COVID-19 диагностирован уже у 12 футболистов из 14 команд

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Миколенко сказал, кто из футболистов “Динамо” “колхоз”

41 минута ago

Новый тренер “Барселоны” назвал футболистов, которых попытается купить

1 час ago

У футболиста Бога выявлен коронавирус

2 часа ago

Два футболиста “Шахтера” перешли в “Минай”

4 часа ago

Где смотреть финал Лиги чемпионов: расписание трансляций ПСЖ – Бавария

5 часов ago