В Харькове матч чемпионата по мини-футбол завершился дракой: спортивные итоги 19 августа

2 часа ago
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В Харькове матч чемпионата по мини-футбол завершился дракой: спортивные итоги 19 августа

Мюнхенская "Бавария" стала вторым финалистом Лиги чемпионов, а в чемпионате Харькова по мини-футбола один из матчей завершился массовой дракой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 19 августа.

Кроме того, в чемпионате Англии зафиксирован всплеск заражений коронавирусом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Определились финалисты Лиги чемпионов

Мини-футбольный матч в Харькове завершился массовой дракой: опубликовано видео

Чемпионка мира по биатлону снялась в купальнике в "непривычной фотосессии"

В АПЛ всплеск заражений COVID-19

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По материалам: www.obozrevatel.com

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