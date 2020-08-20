В Харькове матч чемпионата по мини-футбол завершился дракой: спортивные итоги 19 августа

Мюнхенская "Бавария" стала вторым финалистом Лиги чемпионов, а в чемпионате Харькова по мини-футбола один из матчей завершился массовой дракой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 19 августа.

Кроме того, в чемпионате Англии зафиксирован всплеск заражений коронавирусом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Определились финалисты Лиги чемпионов

Мини-футбольный матч в Харькове завершился массовой дракой: опубликовано видео

Чемпионка мира по биатлону снялась в купальнике в "непривычной фотосессии"

В АПЛ всплеск заражений COVID-19

Кафельников отказался жить в России и решил навсегда покинуть страну

Не могу дождаться, когда надену перчатки и проломлю череп Ломаченко, – Лопес

Лидером "Динамо" заинтересовались в Италии – агент

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

По материалам: www.obozrevatel.com