ПСЖ – “Бавария”: назван фаворит финала Лиги чемпионов

Назван фаворит финала Лиги чемпионов между ПСЖ и “Баварией”.

"Бавария" является фаворитом финала Лиги чемпионов, который состоится в воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш".

Вероятность победы немецкого клуба над ПСЖ в основное время составляет около 50%. На это событие можно поставить за коэффициент 1,95, на ничью принимаются ставки за 4, а на успех французской команды – за 3,3.

Котировки на победителя матча в основное время Bet365

Что касается шансов на выигрыш турнира, то, по мнению спортивных аналитиков, "Бавария" поднимет над головой трофей Лиги чемпионов с вероятностью около 64%. Коэффициент на это событие составляет 1,5-1,55, а на победу ПСЖ – 2,55-2,6, соответственно.

Котировки на победу в Лиге чемпионов Bet365

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале мюнхенцы разгромили "Лион" со счетом 3:0, а парижане легко разобрались с "Лейпцигом" (3:0).

Звезда французской команды Неймар может быть отстранен от решающего поединка из-за нарушения "коронавирусных" правил.

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По материалам: www.obozrevatel.com