Определились финалисты Лиги чемпионов

Лион не смог составить конкуренцию Баварии.

Немецкая "Бавария", обыграв французский "Лион" в 1/2 финала Лиги чемпионов, стала вторым финалистом турнира. Встреча на пустом стадионе Жозе Альваладе завершилась со счетом 3:0.

Из-за пандемии коронавируса на этой стадии Лиги чемпионов команды проводят по одному матчу на нейтральном поле в Португалии.

Соперником мюнхенцев в финале будет французский ПСЖ, который накануне обыграл РБ "Лейпциг". Решающий матч запланирован на 23 августа.

"Бавария" не испытала никаких трудностей с гостями из Франции, несмотря на уверенную игру "Лиона" в дебюте встречи. На 17-й минуте Токо-Экамби должен был забивать, но его удар с 2 метров попал в штангу.

А в следующей же атакеГнабри показал игрокам "Лиона", как это делается. Серж принял мяч на правом фланге, на скорости пробежал вдоль линии штрафной и мощным ударом сделал счет 1:0.

Удвоил преимущество номинальных гостей на 33-й минуте все тот же Гнабри. 25-летний хавбек сборной Германии оказался в нужном месте в нужное время и после сейва Лопеша от удара Левандовски, вогнал круглого в ворота – 2:0.

После перерыва немецкие игроки уверенно контролировали ход игры, не позволив оппонентам ничего сделать в атаке.

Эффектную точку в матче на 88-й минуте поставил Роберт Левандовски – 3:0.

"Лион" Франция – "Бавария" Германия 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 18 Гнабри, 0:2 – 33 Гнабри, 0:3 – 88 Левандовски.

Лион – Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал (Шерки, 73), Дюбуа (Тете, 67), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 46), Какре, Ауар, Корне, Депай (Дембеле, 58), Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67).

Бавария – Нойер, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Киммих, Алькантара (Толиссо, 82), Дэвис, Горетцка (Павар, 82), Перишич (Коман, 63), Гнабри (Коутиньо, 75), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Марсело (35), Марсал (42), Тиаго Мендес (86).

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале "Лион" сенсационно обыграл английский "Манчестер Сити" со счетом 3:1. "Бавария" в своей игре 1/2 финала уничтожила "Барселону" (2:8).

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По материалам: www.obozrevatel.com