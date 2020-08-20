Новый тренер “Барселоны” назвал футболистов, которых попытается купить

Роналд Куман хочет собрать в команде самых лучших футболистов.

Новый главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман озвучил цели клуба на предстоящее трансферное окно, сообщает авторитетное издание As.

Нидерландский специалист изъявил желание заполучить в свои ряды нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, хавбека амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека и защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа Куман на презентации в связи с назначением его на пост главного тренера "Барселоны", высказался про лидера команды Лионеля Месси на фоне новостей о возможном уходе аргентинца.

Предыдущий наставник "сине-гранатовых" Кике Сетьен был уволен со своего поста спустя несколько дней после позорного поражения в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии" со счетом 2:8.

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По материалам: www.obozrevatel.com