Где смотреть “Олимпик” – “Динамо”: расписание трансляций первого матча Луческу

Стало известно, где смотреть матч “Динамо” – “Олимпик” в первом туре УПЛ. ФК Динамо

В пятницу, 21 августа, Мирча Луческу проведет свой первый официальный матч на посту главного тренера киевского "Динамо" в рамках первого тура украинской Премьер-лиги.

Столичный клуб сыграет "на выезде" с донецким "Олимпиком" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Прямую трансляцию дебютного поединка Луческу, который начнется в 17:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и на онлайн-платформе Oll TV.

"Динамо" является безоговорочным фаворитом противостояния. Поставить на победу киевлян можно за коэффициент 1,14, на ничью ставки принимаются за 8,2, а на победу "Олимпика" – за 18,5.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Мирчи Луческу огласила заявку на украинскую Премьер-лигу 2020/21.

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По материалам: www.obozrevatel.com