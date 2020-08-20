Где и когда финал Лиги чемпионов-2020: дата и время начала решающего матча турнира

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и “Баварией” состоится в воскресенье, 23 августа.

В воскресенье, 23 августа, в 22:00 по киевскому времени состоится финал Лиги чемпионов, в котором сразятся ПСЖ и "Бавария".

Матч пройдет в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш" ("Стадион света"), который является домашним стадионом "Бенфики". Отметим, что на этой арене проходил решающий поединок Лиги чемпионов 2013/14 между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" (4:1 после ОТ).

На пути к финалу ПСЖ одолел дортмундскую "Боруссию" (3:2 по сумме двух встреч), "Аталанту" (2:1 в одноматчевом противостоянии) и "Лейпциг" (3:0). "Бавария" легко разобралась с "Челси" (7:1 после двух игр), "Барселоной" (8:2 после одной игры) и "Лионом" (3:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, решающий поединок Лиги чемпионов может пропустить звездный футболист ПСЖ Неймар, нарушивший "коронавирусные" правила турнира.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com