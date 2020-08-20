“Ференцварош” Реброва одержал уверенную победу и вышел в следующий раунд ЛЧ

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“Ференцварош” Реброва уверенно победил “Юргорден” и вышел в следующий раунд ЛЧ.

"Ференцварош" Сергея Реброва одержал уверенную победу над шведским "Юргорденом" и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Подопечные украинца забили по голу в каждом тайме и оставили свои ворота в неприкосновенности. Оба гола "Ференцвароша" были забиты вингером Токмаком Нгуеном. Сначала уроженец Кении обокрал защитника "Юргордена" и неотразимо пробил из-за пределов штрафной, а затем реализовал выход один на один. Отметим, что украинец Игорь Харатин вышел в стартовом составе венгерского клуба и отыграл весь матч.

В следующем раунде команда Реброва приедет в гости к чемпиону Шотландии "Селтику". Поединок запланирован на 25 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский отдал две голевые передачи и помог брестскому "Динамо" разгромить "Астану" в квалификации Лиги чемпионов.

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По материалам: www.obozrevatel.com