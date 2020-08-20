Два футболиста “Шахтера” перешли в “Минай”

Дмитрий Павлиш продолжит карьеру в “Минае”. ФК Минай

Два футболиста донецкого "Шахтер" – защитник Дмитрий Павлиш и хавбек Кирилл Меличенко – продолжат карьеру в "Минае" на правах аренды, сообщается на официальном сайте закарпатского клуба.

Кирилл Меличенко ФК Минай

21-летний Меличенко – воспитанник киевского "Арсенала". С 2017-го в "Шахтере". В прошлом сезоне за U-21 забил 3 гола в 21 матче чемпионата Украины.

20-летний Павлиш воспитывался в академии "Шахтера". Он сыграл 19 матчей за U-21 в прошлом сезоне чемпионата Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа легендарный футболист "Шахтера" Виллиан перешел в лондонский "Арсенал" на правах свободного агента. Бразильский полузащитник, который на протяжении последних семи лет выступал за "Челси", подписал трехлетний контракт.

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По материалам: www.obozrevatel.com