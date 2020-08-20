“Динамо” стартовало с победы в молодежной УПЛ, забив сопернику девять голов

“Динамо” стартовало с победы в молодежной УПЛ, забив “Олимпику” девять голов. ФК “Динамо” Киев

Киевское "Динамо" разгромило донецкий "Олимпик" в первом туре чемпионата Украины U-21, забив в ворота соперника девять безответных голов.

Поединок прошел под диктовку столичного клуба и стал бенефисом нападающего киевлян Евгения Исаенко, который записал на свой счет пента-трик. Первый тайм закончился со счетом 2:0, но во второй половине "Динамо" буквально уничтожило "Олимпик", забив еще семь голов.

Отметим, что свой матч в первом туре УПЛ U-21 провел и "Шахтер". "Горняки" разгромили "Колос" из Ковалевки со счетом 4:0.

В сезоне 2019/20 победителем молодежного чемпионата Украины стал донецкий клуб. По итогам первенства "Шахтер" опередил киевлян на два очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 21 августа, "Динамо" проведет первый официальный матч под руководством Мирчи Луческу. Столичный клуб представил новую домашнюю форму на сезон 2020/21.

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По материалам: www.obozrevatel.com