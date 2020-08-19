Определился первый финалист Лиги чемпионов

Матч прошел без особой борьбы.

Французский ПСЖ обыграл немецкий "РБ Лейпциг" в 1/2 финала Лиги чемпионов и впервые в своей истории вышел в финал турнира. Встреча на пустом стадионе Эштадиу да Луж завершилась со счетом 3:0.

Из-за пандемии коронавируса на этой стадии Лиги чемпионов команды проводят по одному матчу на нейтральном поле в Португалии.

Фаворит из Парижа уверенно начал встречу и уже на 13-й минуте счет был открыт. Неймар заработал фол. Подачу со штрафного выполнил Ди Мария и влетевший в штрафную Маркиньос в касание головой отправил мяч в сетку – 1:0.

После гола "Лейпциг" полностью потерял нить игры и никак не смог словить ритм. Каждую атаку соперников немцы останавливали лишь фолом.

Гулачи, отдавая пас на своего защитника ошибся, кожанная сфера попал к Неймару, тот эффектно отдал в центр на Ди Марию, где 32-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины точно пробил вратаря – 2:0.

После перерыва рисунок матча не поменялся. ПСЖ доминировал на поле и легко вкатил третий гол. Лишь на последних минутах футболисты из Германии активизировались, но не смогли забить даже гол престижа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале парижане совершили невероятный камбэк в матче с "Аталантой" украинца Руслана Малиновского, забив два гола в добавленное ко второму тайму время (2:1).

Второй полуфинал "Лион" – "Бавария" пройдет 19 августа в 22:00. Финал запланирован на 23 августа.

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По материалам: www.obozrevatel.com