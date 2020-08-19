Назван новый тренер “Барселоны”: спортивные итоги 18 августа

6 часов ago
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Назван новый тренер "Барселоны": спортивные итоги 18 августа

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу назвал имя нового тренера команды, а донецкий "Шахтер" установил рекорд Украины в рейтинге УЕФА.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 18 августа.

Кроме того, определился первый финалист Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Определился первый финалист Лиги чемпионов

Президент "Барселоны" назвал нового тренера и озвучил судьбу Месси

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По материалам: www.obozrevatel.com

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