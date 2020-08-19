Мини-футбольный матч в Харькове завершился массовой дракой: опубликовано видео

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Мини-футбольный матч в Харькове завершился массовой дракой. YouTube

Матч седьмой лиги Кубка Харькова по мини-футболу между командами "Status-M" и "ВиЯр" завершился массовой дракой.

Как видно на ролике, опубликованном на YouTube-канале Sport Ukraine, против игрока "ВиЯра" Вячеслава Деменского были нарушены правила. Судья остановил матч и назначил штрафной удар. Один из футболистов "Status-M" вступил в спор с Деменским и оттолкнул его, за что получил желтую карточку. Когда он подошел к арбитру, чтобы оспорить это решение, на него налетел вышеназванный игрок "ВиЯра" и ударил его ногой в спину, спровоцировав драку, в которой приняли участие футболисты обеих команд.

Контрольно-дисциплинарный комитет турнира бессрочно дисквалифицировал Деменского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России футбольный матч между молодежными командами "Тамбова" и "Крыльев Советов" завершился массовой дракой.

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По материалам: www.obozrevatel.com