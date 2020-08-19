Лидером “Динамо” заинтересовались в Италии – агент

7 часов ago
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Лидером "Динамо" заинтересовались в Италии – агент

Агент Миколенко рассказал об интересе из Италии. ФК “Динамо”

Агент одного из ведущих игроков "Динамо" Виталия Миколенко Сергей Серебренников прокомментировал информацию о том, что в кандидатуре его клиента заинтересованы топ-клубы Италии.

""Интер" пока не обращался ко мне по поводу Миколенко. Нравятся ли нам предложения "Наполи" и "Ювентуса"? К моему клиенту проявляют интерес многие команды, но до конкретных предложений дело пока что не доходило. Сейчас представители клубов спрашивают у меня о стоимости Миколенко и о его зарплате", – рассказал Серебренников изданию FCInter1908.it.

В сезоне 2019/20 защитник принял участие в 36 матчах "Динамо" во всех турнирах, забив четыре гола и отдав семь результативных передач. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее агент нападающего киевского клуба Владислава Супряги Иван Пироженко прокомментировал слухи об интересе к игроку из Италии.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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