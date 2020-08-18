Застали “Шахтер” врасплох, – тренер “Интера” о полуфинале ЛЕ

Антонио Конте прокомментировал победу “Интера” над “Шахтером”.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что действия его команды в полуфинале Лиги Европы застали "Шахтер" врасплох.

"Мы, наверное, застали "Шахтер" врасплох на основе того качества игры, которое показали. Считаю, мои подопечные на сто процентов заслуживают такой победы. На мой взгляд, они идеально играли со всех точек зрения. Мы пытались сделать так, чтобы сильные качества "Шахтера" не проявлялись, а проявлялись слабые. "Интер" на протяжении всего матча проявлял целеустремленность и готовность. Мы прессинговали "Шахтер" в течение всего поединка для того, чтобы противник не владел мячом. Мы присутствовали во всех зонах поля и прессинговали", – цитирует слова Конте официальный сайт "горняков".

Напомним, что итальянский клуб разгромил подопечных Луиша Каштру со счетом 5:0 и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с "Севильей". Решающий поединок состоится в пятницу, 21 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" прокомментировал результат матча против "Интера".

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com