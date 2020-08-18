УПЛ приняла историческое решение по Суперкубку Украины

Матч за Суперкубок Украины пройдет в Киеве. 24tv.ua

Матч за XVII Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" официально состоится 25 августа на киевском НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба Премьер-лиги. Начало встречи в 21:00.

Это первый раз в истории этого турнира, когда поединок пройдет в столице. До этого 10 раз встреча проходила в Одессе, дважды в Полтаве, по одному разу в Сумах, Запорожье, Луганске и Львове.

Ожидается, что эта игра станет первой официальной для Мирчи Луческу в качестве главного тренера киевского "Динамо".

Напомним, что действующим обладателем Суперкубка Украины в 2019 году стало "Динамо", которое сумело добыть волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.

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По материалам: www.obozrevatel.com