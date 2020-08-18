УЕФА хочет отменить Лигу наций – СМИ

Лига наций в новом сезоне может не состояться.

Розыгрыш футбольной Лиги наций сезона 2020/2021 могут отменить, сообщает в своем Telegram-канале "Слава! – новости футбола" авторитетный спортивный журналист Вячеслав Короткин,

В среду, 18 августа, этот вопрос будет рассмотрен во время видеоконференции генеральных секретарей национальных федераций, которые входят в состав УЕФА. Эксперты оценивают вероятность отмены Лиги наций примерно в 50%.

"В повестке дня совещания не только этот пункт. Но именно он, как свидетельствуют наши источники в Союзе европейских футбольных ассоциаций, – главный. Официально тема звучит так: "О порядке проведения Лиги наций в условиях пандемии COVID-19 в Европе". Однако речь, в том числе пойдет, о варианте с отменой соревнований", – утверждает Короткин.

Лигу наций собираются отменить Telegram-канал "Слава! – новости футбола"

Отмечается, что предложение не проводить Лигу наций лоббируют представители стран топовой пятёрки европейских клубных лиг. Среди аргументов – плотный календарь сезона 2020/2021, нецелесообразность проведения игр сборных на пустых трибунах в финансовом плане, ухудшение эпидемиологической обстановки в ряде стран и сложность осуществления контроля заболеваемости в сборных по сравнению с клубами.

Напомним, что ранее было определено место проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций.

Наша команда должна принять Швейцарию во Львове на "Арене Львов", а с Германией и Испанией сыграть в Киеве на НСК "Олимпийский". Резервным стадионом для всех трех поединков был выбран харьковский ОСК "Металлист".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА опубликовал новое расписание сборной Украины на Евро-2020, которое было перенесено на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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По материалам: www.obozrevatel.com