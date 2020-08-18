“Шахтер” пропустил пять голов от “Интера” и вылетел из ЛЕ: спортивные итоги 17 августа

2 часа ago
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"Шахтер" пропустил пять голов от "Интера" и вылетел из ЛЕ: спортивные итоги 17 августа

Донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги Европы, разгромно проиграв "Интеру", а российский чемпион мира по фигурному Александр Жулин сделал заявление о протестах Беларуси.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 17 августа.

Кроме того, Виталий Буяльский рассказал о переменах в "Динамо" при Луческу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Шахтер" проиграл 0:5 и не вышел в финал Лиги Европы

Каштру прокомментировал поражение 0:5 от "Интера" и вылет "Шахтера" из Лиги Европы

Чемпион мира из России: если Лукашенко уберут, мы получим ракеты под боком

Буяльский рассказал о переменах в "Динамо" при Луческу

Соперник сборной Украины на Евро-2020 может остаться без тренера

Стало известно, где смотреть дебютный матч "Динамо" при Луческу в УПЛ

Тренер назвал главную трудность "Шахтера", вспомнив о войне России против Украины

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com

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