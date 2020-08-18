Президент “Барселоны” назвал нового тренера и озвучил судьбу Месси

Роналд Куман прибыл в Барселону.

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу объявил, что Роналд Куман станет новым главным тренером.

По словам главы каталонской команды Лионель Месси никуда не уйдет, несмотря на многочисленные сообщения СМИ. Ожидается, что соглашение Кумана с "Барсой" подписано сроком на два года.

"Если ничего не произойдет, Куман будет нашим тренером в следующем сезоне. Нам уже известны его мысли на это счет, его философия. Месси хочет завершить карьеру в "Барсе". Куман сказал мне, что Месси будет ключевым игроком нашего нового проекта", – приводит слова Кумана Twitter "Барселоны".

Жозеп Мария Бартомеу Twitter Барселоны

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен был уволен со своего поста спустя несколько дней после позорного поражения в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии" со счетом 2:8.

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По материалам: www.obozrevatel.com