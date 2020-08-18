Клубы УПЛ приняли историческое решение
Клубы украинской Премьер-лиги договорились о создании УПЛ ТВ. УПЛ
Во вторник, 18 августа, в киевском Доме футбола состоялось Общее собрание участников украинской Премьер-лиги, на котором было принято решение о создании УПЛ ТВ.
"Один из важнейших вопросов повестки дня касался создания УПЛ ТВ. После конструктивного обсуждения клубы договорились уже в ближайшие дни создать рабочую группу, которая займется практической реализацией вопроса", – написано на официальном сайте УПЛ.
Планируется, что УПЛ ТВ станет первой платной платформой в истории нашего футбола, на которой можно будет посмотреть матчи украинской Премьер-лиги.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что украинцам нужно запретить бесплатный футбол.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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