Каштру прокомментировал поражение 0:5 от “Интера” и вылет “Шахтера” из Лиги Европы

11 часов ago
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Каштру прокомментировал поражение 0:5 от "Интера" и вылет "Шахтера" из Лиги Европы

Луиш Каштру остался довольным сезоном.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру выразил уверенность в том, что поражение от "Интера" 5:0 в полуфинале Лиги Европы не перечеркнет достижений команды в нынешнем сезоне.

Португальский специалист отметил силу соперника и взял ответственность за результат на себя.

"Мы должны поздравить "Интер" и понять, что мы не достигли того уровня, которого требовала эта игра. Но это случилось с нами в полуфинале, потому что мы дошли до этой стадии. Я полностью принимаю это поражение, как тренер. Может возникнуть соблазн из-за этого поражения стереть то, что мы делали до сегодняшнего дня, но нет. Мы добились отличных результатов. Мы не позволим этому поражению омрачить сезон, который был полностью позитивным и полным отличных моментов для моей команды", – цитирует Каштру Record.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Шахтере" рассказали о том, сколько клубу удалось заработать в нынешнем евросезоне.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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