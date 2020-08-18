“Интер” – “Шахтер” – 5-0: видеообзор полуфинала Лиги Европы

“Шахтер” пропустил пять мячей от “Интера”.

Донецкий "Шахтер" не сумел пробиться в финал Лиги Европы, крупно уступив Дюссельдорфе миланскому "Интеру" – 5:0.

Команда Луиша Каштру не сумела ничего противопоставить итальянскому гранду, который лишил техничных бразильцев легионеров "горняков" пространства и наказал соперника за ошибки.

Первая из них произошла уже на 19-й минуте игры, когда после неудачного выноса Пятова Барелла навесил на Мартинеса, а тот уверенно сыграла головой.

Интрига в матче продержалась до середины второго тайма, а затем итальянцы за 20 минут четырежды поразили ворота Пятова. Один раз "нерадзурри" забили после углового, еще дважды после грубых обрезок украинцев Степаненко и Коноплянки на своей половине поля, а последний гол форвард итальянцев Лукаку вколотив, переиграв защитника.

Вашему вниманию видеообзор матча.

"Интер" Италия – "Шахтер" Украина 5:0 (1:0, 4:0)

Голы: 1:0 – 19 Мартинес, 2:0 – 64 Д'Амброзио, 3:0 – 74 Мартинес, 4:0 – 78 Лукаку, 5:0 – 83 Лукаку.

"Интер" – Ханданович, Янг (Бираги, 66), Бастони, Годин, Д`Амброзио (Мозес, 81), Барелла, Гальярдини, Брозович (Сенси, 85), де Врей, Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Эриксен, 81).

"Шахтер" – Пятов, Матвиенко, Хочолава, Кривцов, Додо, Марлос (Коноплянка, 75), Маркос Антонио, Тайсон, Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 59), Мораес.

Предупреждение: Тайсон (58).

Таким образом в финале Лиги Европы в пятницу, 21 августа, сойдутся "Севилья" и "Интер".

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, сколько клуб заработал благодаря полуфиналу Лиги Европы.

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По материалам: www.obozrevatel.com