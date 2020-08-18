Где смотреть “Лейпциг” – ПСЖ: расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Где смотреть полуфинал Лиги чемпионов “Лейпциг” – ПСЖ.

Во вторник, 18 августа, "Лейпциг" и ПСЖ разыграют первую путевку в финал Лиги чемпионов, который состоится 23 августа в Лиссабоне.

В четвертьфинале немецкий клуб сенсационно победил мадридский "Атлетико" со счетом 2:1, а парижане совершили невероятный камбэк в матче с "Аталантой" украинца Руслана Малиновского, забив два гола в добавленное ко второму тайму время (2:1).

В прямом эфире поединок, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть по телеканалу "Футбол 1", в России противостояние покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а в Беларуси – по "Беларусь 5".

Напомним, что в другой полуфинальной паре между собой сыграют "Бавария" и "Лион".

Как сообщал OBOZREVATEL, определились оба финалиста Лиги Европы. "Севилья" одержала волевую победу над "Манчестер Юнайтед", а донецкий "Шахтер" разгромно проиграл "Интеру" со счетом 0:5.

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По материалам: www.obozrevatel.com