Белорусские спортсмены потребовали признать выборы в стране недействительными

Среди подписавшихся – призер Олимпиады и чемпионка мира.

Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы в стране недействительными.

Подписи под открытым письмом уже поставили серебряный призер Олимпиады-2008 по легкой атлетике Андрей Кравченко, известный боксер Дмитрий Асанов, чемпионка мира по фристайлу Анастасия Романовс.

"Мы, нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступая в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивая интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан", – говорится в письме, которое приводит издание "Прессбол".

Спортсмены отметили, что верят "в достойных и профессиональных людей среди сотрудников правоохранительных органов".

"Тем не менее, очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной, силы в отношении граждан Республики Беларусь", – уточняется в обращении

В письме содержится требования признать выборы президента недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии.

"Требуем провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставки действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности", – говорится в письме.

Спортсмены и тренеры также обратились к властям с требованием оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

"В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий", – подчеркнули подписавшиеся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Смолевская, сестра защитника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевского, который был задержан в результате массовых протестов в Беларуси, рассказала, что происходило в СИЗО.

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По материалам: www.obozrevatel.com