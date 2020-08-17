Услышал гимн клуба и начал подпевать: футбольный фанат невероятным образом вышел из комы

Фанат “Гамбурга” вышел из комы, услышав гимн любимого клуба. thecanadian.news

Три года назад 18-летний болельщик немецкого "Гамбурга" Морис Циммерман попал в серьезную автомобильную аварию и впал в кому, но пришел в себя, услышав гимн любимой команды.

Как сообщает издание thecanadian.news, на тот момент он находился в бессознательном состоянии на протяжении семи недель, и врачи уже не верили, что Циммерман сможет когда-либо говорить и ходить. Родители Мориса все время проводили рядом с сыном, а его отец раз за разом включал гимн "Гамбурга", и это подействовало. В один момент 18-летний футбольный фанат открыл глаза, услышав песню, и начал подпевать.

Сейчас Циммерман живет отдельно от родителей, но все еще прикован к инвалидному креслу. Несмотря на это, он продолжает бороться и верить в свое полное выздоровление.

Отметим, что последние два сезона "Гамбург" провел во второй немецкой Бундеслиге, дважды упустив шанс вернуться в элитный дивизион.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщик проиграл деньги во время шоу на телевидении, отказавшись произнести название главного конкурента своей команды.

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По материалам: www.obozrevatel.com