Украинский футболист стал лучшим игроком в дебютном матче за “Андерлехт”

Богдан Михайличенко стал лучшим игроком в дебютном матче за “Андерлехт”. FootBoom

Украинский защитник Богдан Михайличенко ярко дебютировал за "Андерлехт", став лучшим игроком матча чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйдена" (3:1).

Наш футболист вышел на поле в стартовом составе и забил свой первый гол за команду в концовке первого тайма, открыв счет в поединке.

Как сообщает издание Zbirna, Михайличенко стал лучшим игроком встречи по версии InStat. Украинец провел на поле 79 минут, набрав 367 баллов эффективности. В сезоне 2019/20 ему только один раз удалось получить высшую оценку. Наш соотечественник выполнил 100 технико-тактических действий с показателем брака в 15%, нанес один удар по воротам, отдал две острые передачи и выиграл 17 единоборств из 23, совершил 10 перехватов и 4 подбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа Михайличенко официально перешел в "Андерлехт" из луганской "Зари", за которую выступал с лета 2019 года.

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По материалам: www.obozrevatel.com