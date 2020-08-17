Стало известно, где смотреть дебютный матч “Динамо” при Луческу в УПЛ

14 часов ago
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Стало известно, где смотреть дебютный матч "Динамо" при Луческу в УПЛ

“Динамо” откроет сезон игрой с “Олимпиком”. ФК “Динамо” Киев

Киевское "Динамо" в пятницу, 21 августа, сыграет первый официальный матч под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу.

В первом туре нового розыгрыша Премьер-лиги "бело-синие" сыграют с донецким "Олимпиком". Встреча пройдет на поле столичного стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало – в 17:00.

Увидеть исторический для динамовцев матч можно будет в прямом эфире на телеканале "Футбол 2".

Напомним, Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" после работы в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016-й год.

Под руководством 75-летнего румынского специалиста "бело-синие" провели три спаринга, добыв две победы над "Вересом" (2:0) и "Полесьем" (5:1) и уступив "Десне" (1:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис откровенно рассказал о том, как решился пригласить в клуб Мирчу Луческу.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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