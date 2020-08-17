Соперник сборной Украины на Евро-2020 может остаться без тренера

Рональд Куман может стать тренером “Барселоны”.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман является главным претендентом на пост наставника "Барселоны" после увольнения Кике Сетьена.

Как сообщает издание Sport, президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу лично начал переговоры с Куманом и попросил его возглавить команду. Несмотря на это, с назначением нидерландского специалиста могут возникнуть проблемы, поскольку он имеет действующий контракт со сборной. В соглашении прописано, что Куман может покинуть команду после чемпионата Европы, однако из-за пандемии коронавируса Евро-2020 было перенесено на лето 2021 года.

По информации El Mundo Deportivo, нидерландский специалист подпишет двухлетний контракт с "Барселоной".

Напомним, что в групповом турнире Евро-2020 наша сборная сыграет против Нидерландов, Австрии и победителя плей-офф пути D или Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" уволил Маурицио Сарри после провального выступления в Лиге чемпионов и назначил тренера-дебютанта.

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По материалам: www.obozrevatel.com