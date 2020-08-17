Снимаю шляпу перед “Шахтером”, – тренер “Интера”

Антонио Конте заявил, что “снимает шляпу” перед “Шахтером”.

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте похвалил "Шахтер" и менеджмент донецкого клуба перед полуфиналом Лиги Европы.

""Шахтер" является очень талантливой командой. На протяжении долгого времени "горняки" меняют игроков и тренеров, но всегда умело перестраиваются и продолжают показывать высокий уровень игры. Я снимаю шляпу перед "Шахтером" и директорами команды за то, что у них отлично выходит находить талантливых футболистов. Клуб эффективно использует свои сильные стороны и проповедует собственный стиль игры", – цитирует слова Конте издание Football-Italia.

Он также отметил, что "горняки" являются самой сильной командой на пути "Интера" к решающему матчу Лиги Европы.

Напомним, что полуфинальный поединок между клубами состоится в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Ранее букмекеры назвали фаворита этого противостояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, с кем сыграет "Шахтер" в финале Лиги Европы, если одержит победу над итальянской командой.

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По материалам: www.obozrevatel.com