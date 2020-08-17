“Интер” – “Шахтер”: онлайн видео голов

Шахтер пропустил уже в дебюте первого тайма.

Донецкий "Шахтер" на нейтральном поле в немецком Дюссельдорфе в эти минуты играет с итальянским "Интером" в полуфинале Лиги Европы.

"Горняки" пропустили уже в дебюте первого тайма после неудачного выноса Пятова. Голкипер сборной Украины попал прямо на ногу соперника, после чего последовала голевая контратака.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на онлайн видео голов.

"Интер" Италия – "Шахтер" Украина 1:0 (второй тайм)

Гол: 1:0 – 19 Мартинес.

На 34-й минуте Пятов спас от гола после удара Бареллы

На 43-й минуте Маркос Антонио выполнил опасный удар.

Интер – Ханданович, Янг, Бастони, Годин, Д`Амброзио, Барелла, Гальярдини, Брозович, де Врей, Лукаку, Мартинес.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Хочолава, Кривцов, Додо, Марлос, Маркос Антонио, Тайсон, Степаненко, Алан Патрик, Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, дончане благодаря выходу в полуфинал Лиги Европы уже заработали около 50 миллионов евро в нынешнем еврокубковом сезоне.

Накануне определился первый финалист Лиги Европы.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

По материалам: www.obozrevatel.com