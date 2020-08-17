Буяльский рассказал о переменах в “Динамо” при Луческу

16 часов ago
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Буяльский рассказал о переменах в "Динамо" при Луческу

Виталий Буяльский отметил интенсивность тренировок. “Динамо” Киев от Шурика

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский отметил, что с приходом Мирчи Луческу футболисты стали больше проводить игровых тренировок.

По словам 27-летнего украинца, румынский специалист также много времени удаляет индивидуальным беседам с подопечными.

"Много работаем с мячом. Интенсивно играем. Меньше беговой работы, чем это всегда у нас было. Большое количество времени уделяется тактике. Сам Луческу сейчас также нацелен на общение с каждым из нас. Наверное, из-за того, что еще не всех футболистов команды знает. Речь о простом общении, не обязательно о футболе или работе – обычные разговоры, о быте. Может просто спросить как дела. Но видно, что с каждым из нас такие беседы он проводит индивидуально", – заявил Буяльский в эфире программы "Профутбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем спарринге перед стартом нового сезона "Динамо" разгромило житомирское "Полесье" – 5:1.

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Источник:”Динамо” Киев от Шурика

По материалам: www.obozrevatel.com

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