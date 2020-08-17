“Барселона” уволила главного тренера

6 часов ago
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"Барселона" уволила главного тренера

“Барселона” уволила Кике Сетьена.

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен был уволен со своего поста спустя несколько дней после позорного поражения в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии" со счетом 2:8.

Как сообщает издание AS, общаясь с местными СМИ, президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сказал, что "Сетьен уволен".

Напомним, что испанский специалист пришел в "Барселону" после работы в "Бетисе" в январе 2020 года, заменив Эрнесто Вальверде на посту главного тренера. Под его руководством каталонский клуб проиграл чемпионство мадридскому "Реалу", заняв второе место в Ла Лиге, и остался без трофеев в сезоне 2019/20, вылетев в четвертьфиналах Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" уволил Маурицио Сарри после провала в ЛЧ и назначил на его место тренера-дебютанта.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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