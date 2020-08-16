Последний четвертьфинал Лиги чемпионов завершился грандиозной сенсацией

Манчестер Сити – Лион.

Французский "Лион", сенсационно обыграв английский "Манчестер Сити" со счетом 3:1, стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Ранее в 1/2 финала самого престижного европейского футбольного турнира вышли ПСЖ, сделав невероятный камбэк в матче против "Аталанты", "РБ Лейпциг" сенсационно выбив из турнира мадридский "Атлетико" и "Бавария", уничтожив грозную "Барселону".

Из-за пандемии коронавируса на этой стадии Лиги чемпионов команды проводят по одному матчу на нейтральном поле в Португалии.

Матч "горожан" состоялся в Лиссабоне на стадионе "Жозе Альваладе". "Сити", как фаворит (перед стартом на проход "Манчестер Сити" коэффициент был 1,11, тогда как итоговый успех "Лиона" оценивался в 7,5) с первых минут ожидаемо завладел инициативой.

Подопечные Гвардиолы уверенно распоряжались мячом, мощно позиционно атаковали, но в итоге пропустили первыми.

На 24-й минуте длинный пас из глубины поля нашел Токо-Экамби. Тот в борьбе с Гарсией отбросил мяч назад, где его подхватил Корне и ювелирным ударом под штангу мимо Эдерсона открыл счет – 0:1.

После перерыва рисунок встречи не поменялся. Английским игрокам не хватало жирной точки в завершении своих атак. "Лион" свой чуть ли не единственный момент реализовал, после чего сел в оборону, и играл от своих ворот.

Такая тактика работала до 69-й минуты, когда де Брюйне мощным ударом в угол восстановил равновесие – 1:1.

Тренер "Лиона" бросил в бой свежие силы и Усам Дембеле, выйдя на замену на 74-й минуте, на 79-й забил победный гол – 1:2.

На 86-й минуте Стерлинг не попал в пустые ворота с 3 метров, а спустя несколько десятков секунд Дембеле похоронил все надежды англичан, оформив дубль – 1:3.

"Манчестер Сити" Англия – "Лион" Франция 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 24 Корне, 1:1 – 69 де Брюйне, 1:2 – 79 Дембеле, 1:3 – 87 Дембеле.

Манчестер Сити – Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Эрик Гарсия, Фернандиньо (Марез, 56), Родри Эрнандес (Сильва, 84), де Брюйне, Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Денайер, Дюбуа (Тете, 74), Какре, Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 70), Ауар, Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 87), Депай (Дембеле, 75).

Предупреждения: Дюбуа (12), Фернандиньо (29), Родри Эрнандес (58), Марсело (64).

Полуфинальные пары сформировались следующим образом: 18 августа "РБ Лейпциг" – ПСЖ, 19 августа "Лион" – "Бавария".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в понедельник, 17 августа, проведет матч 1/2 финала Лиги Европы с итальянским "Интером". Уже определились телеканалы, которые покажут эту игру.

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По материалам: www.obozrevatel.com