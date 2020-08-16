Футболист в России забился в судорогах и умер

Михаил Колосов умер во время матча .

В России 17-летний футболист "Олимпик" Бибирево Михаил Колосов умер 15 августа во время матча команд 2003 г.р. против "Строгино-2" на западе Москвы.

Инцидент произошёл в 10:30 на стадионе "Рублёво" на улице Василия Ботылева. Молодой игрок занимался вместе с другими футболистами, когда по информации МК у него внезапно начались судороги и он потерял сознание.

Подростку пытались оказать первую медицинскую помощь прямо на поле. Далее прибыли две машины скорой помощи и одна реанимационная.

Михаил Колосов умер на поле STA Agency

По сведениям очевидцев, после 30 минуты попыток ему запустили работу сердца с помощью искусственной вентиляции легких. Юного спортсмена успели доставить в детскую больницу им. Башляевой, но спасти не смогли.

Очевидцы рассказали о попытках спасти Колосова Instagram rasumog

"Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока", – говорится на официальном сайте организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа бывший защитник криворожского футбольного клуба "Горняк" Дмитрий Левчук умер в возрасте 22 лет.

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По материалам: www.obozrevatel.com