Сестра задержанного в Беларуси футболиста рассказала, как издевался ОМОН

35 минут ago
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Сестра задержанного в Беларуси футболиста рассказала, как издевался ОМОН

Протесты в Беларуси.

Оксана Смолевская, сестра защитника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевского, который был задержан в результате массовых протестов в Беларуси, рассказала, что происходило в СИЗО.

По словам девушки, брата продержали в застенках несколько дней, постоянно избивая.

"Выпустили мою соседку вчера, она была с ним в этом спортзале, где их били. Они все сидели на коленях, их жутко оскорбляли и не давали даже голову поднять. Говорили: "Нам 26 лет не давали вас трогать, а сейчас можно. Мы вас научим голосовать!" Вдобавок говорили, что они суки, мрази и так далее. Били жестко. Девушка приходила, все это мне рассказывала. Она просто шла домой, а ее сбили с ног и начали бить палками несколько человек. Спросили: "Ты где живешь?" Она говорит, что здесь. Ну, и они в ответ: "Ну, значит, сегодня ты живешь в автозаке". И забрали ее", – цитируют Смолевскую Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий футбольного клуба БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сорока был арестован за участие в протестах против результатов выборов президента страны

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По материалам: www.obozrevatel.com

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