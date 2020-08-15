Ярмоленко впервые высказался о назначении Луческу в “Динамо”

22 часа ago
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Ярмоленко впервые высказался о назначении Луческу в "Динамо"

Андрей Ярмоленко прокомментировал назначение нового тренера в киевский клуб.

Украинский полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко лаконично оценил назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".

По словам игрока сборной Украины, он не видит ничего плохого в том, что румынский экс-наставник "Шахтера" и "Зенита" стал у руля столичной команды.

"Назначение Луческу? Я считаю, что это хорошо для пацанов. Он хороший тренер. Разговаривал с Сидором [Сергей Сидорчук – прим.ред], он тоже одобрил. Считаю, что для динамовцев это плюс. Полезно для них. Научит ребят чему-то новому. Так что почему бы и нет?" – сказал Ярмоленко в эфире Youtube-канала Влады Седан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко спас свою команду от поражения в матче 38-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге (АПЛ) с "Астон Вилллой".

30-летний футболист сборной Украины вышел на замену во втором тайме и на 85-й минуте сравнял счет (1:1).

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По материалам: www.obozrevatel.com

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