Это позор. “Барселона” достигла дна, – Жерар Пике

2 часа ago
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Это позор. "Барселона" достигла дна, – Жерар Пике

Жерар Пике сделал признание.

Знаменитый футболист каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал разгромное поражение от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов

33-летний защитник не смог сдержать эмоций, назвав ситуацию позорной.

"Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор – подходящее для этого слово. Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения. Я первый, кто готов уйти тогда, потому что мы достигли дна. Все внутри клуба должны обратить внимание, отреагировать и решить, что будет лучшим решением для клуба, это главное сейчас", – сказал Пике в интервью Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/4 финала ЛЧ "Барселона" – "Бавария" завершилась со счетом 8:2. Мюнхенцы вышли в полуфинал турнира, где встретятся с победителем пары "Манчестер Сити" – "Лион".

Отметим, что "Барселона" за 90 минут до игры с "Баварией" объявила о COVID-19 в команде.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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