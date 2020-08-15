“Динамо” добыло первую крупную победу при Луческу

22 часа ago
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"Динамо" добыло первую крупную победу при Луческу

Динамо – Полесье. ФК Динамо

Киевское "Динамо" со счетом 5:1 обыграло житомирское "Полесье", оформив первую крупную победу при новом тренере.

Уже в первом тайме Владислав Супряга оформил дубль. Еще по одному голу забили Буяльский, Шапаренко и Дуэлунд.

Единственный гол гости из Житомира забили после перерыва. После ошибки Сироты Галенко вышел один на один с Бущаном. Первую дуэль голкипер выиграл, но затем мяч все же оказался в сетке.

"Динамо" – "Полесье" 5:1

Голы: Супряга 12, Буяльский 24, Супряга 37, Шапаренко 45, Дуэлунд 78 – Галенко 52

Полесье (стартовый состав): Маханьков, Брынько, Швец, Прокопчук, Власюк, Чернецкий, Даудов, Савошко, Повалий, Галенков, Галенко.

Динамо (стартовый состав): Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили, Буяльский, де Пена, Супряга.

Предупреждения: Галенков 70 – Дуэлунд 71

Напомним, что 7 августа "Динамо" добыло разгромную победу над ривненским "Вересом" в первом матче под руководством нового наставника Мирчи Луческу. 11 августа киевляне проиграли черниговской "Десне", пропустив на последних минутах.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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