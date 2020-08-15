“Барселона” заплатит 5 млн евро, если “Бавария” выиграет Лигу чемпионов

Коутиньо получит бонус.

"Ливерпуль" получит бонусную выплату от "Барселоны" если полузащитник Филиппе Коутинью, выступающий за "Баварию" на правах аренды из каталонского клуба, выиграет Лигу чемпионов, сообщает СЭ.

В договор о переходе Коутинью из "Ливерпуля" в "Барселону", который состоялся зимой 2018 года, включен пункт о выплате мерсисайдцам бонуса в размере 4,5 млн фунтов в случае, если бразилец победит в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Бавария" разгромила "Барселону" (8:2) в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Коутинью отличился дублем в ворота команде, которой принадлежат права на него. Трансфер бразильца обошелся "Барселоне" в 145 миллионов евро зимой 2018 года.

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По материалам: www.obozrevatel.com