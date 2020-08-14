Суркис: чтобы свои делишки прикрыть, в ФФУ переводят все стрелки на “Динамо”

14 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Суркис: чтобы свои делишки прикрыть, в ФФУ переводят все стрелки на "Динамо"

Игорь Суркис рассказал о зарплатах в “Динамо”. ФК “Динамо” Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис категорически опроверг обвинения в том, что футболисты клуба получают "серые" зарплаты.

Босс "бело-синих" подчеркнул, что игроки и сотрудники исправно платят налоги.

"У нас нет ни одной "серой" зарплаты. Футболисты просто-напросто для того, чтобы не было проблем с курсом гривны, получают зарплату в валюте на свои счета в украинском банке и в конце года платят налоги. Кто‑то платит сам, а есть те, за кого платит клуб. Можно проверить, сейчас идет налоговое декларирование. Есть определенная сумма, которую игрок получает в гривнах, а есть – просто в валюте. Я даже знаю, кто говорит про "серые" зарплаты. Если это из Федерации футбола исходит, то у них есть все контракты, они это все видят. Чтобы свои делишки прикрыть, они переводят все стрелки на "Динамо", – цитирует Суркиса "Новое время".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис откровенно рассказал, почему решил пригласить Мирчу Луческку на пост нового тренера "Динамо". При этом он признался, что не ожидал настолько гневной реакции фанатов.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Сестра задержанного в Беларуси футболиста рассказала, как издевался ОМОН

35 минут ago

Это позор. “Барселона” достигла дна, – Жерар Пике

2 часа ago

Где смотреть “Манчестер Сити” – “Лион” в Лиге чемпионов: расписание трансляций

2 часа ago

“Бавария” забила 8 голов “Барселоне” и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

13 часов ago

Суркис: чтобы свои делишки прикрыть, в ФФУ переводят все стрелки на “Динамо”

14 часов ago