Лига чемпионов: букмекеры дали прогноз на победителя турнира

16 часов ago
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Лига чемпионов: букмекеры дали прогноз на победителя турнира

Аналитики выделили в Лиге чемпионов трех явных фаворитов.

Английский "Манчестер Сити" считается главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

Команде Пепа Гвардиолы в случае победы над "Лионом" в четвертьфинале предстоит сыграть с сильнейшим в паре "Барселона" – "Бавария", однако этот факт не сказался на позициях англичан в прогнозах букмекеров.

Ставки на то, что "Манчестер Сити" завоюет трофей, принимаются с коэффициентом 3,00. Победа французского "Пари Сен-Жермен" оценивается котировкой 3,50. Далее расположилась "Бавария" (4,00).

Лига чемпионов: букмекеры дали прогноз на победителя турнира

Поставить на триумф "Барселоны" можно с показателем 8,50, а "Лейпцига" – 10,00. Меньше всего шансов на победу в турнире, по мнению аналитиков, у французского "Лиона" – коэффициент 41,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский ПСЖ, забив два гола в компенсированное время, победил итальянскую "Аталанту" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В другой паре этой стадии "Лейпциг" оказался сильнее "Атлетико".

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По материалам: www.obozrevatel.com

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