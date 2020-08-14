Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов завершился сенсацией

РБ Лейпциг – Атлетико.

Футбольный клуб "РБ Лейпциг" стал вторым полуфиналистом Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В четвертьфинале немецкая команда сенсационно обыграла испанский "Атлетико".

Встреча на лиссабонском стадионе "Жозе Алваладе" завершилась со счетом 2:1. Перед игрой букмекеры на проход "Атлетико" давали коэффициент 1,61, тогда как итоговый успех "Лейпцига" оценивался в 2,4.

Из-за пандемии коронавируса, начиная с этой стадии команды проводят по одному матчу на нейтральном поле в Португалии.

В первом тайме телезрители голов не увидели. Команды большую часть времени провели в игре в центре поля. "Лейпциг" проводил позиционные атаки, но монолитная защита испанцев была безупречной. В свою очередь "Атлетико" огрызался острыми контратаками.

Сразу после перерыва немцы повели в счете после того, как Ольмо неожиданно всех перепрыгнул и забил головой в дальний угол – 1:0.

Подопечные Симеоне ударом с пенальти смогли сравнять счет, но за 2 минуты до завершения основного времени номинальные хозяева забили победный гол.

Из центра поля мяч дошел на свободный фланг Анхелиньо, который выкатил круглого к краю штрафной на Адамса. Тайлер подработал мяч и пробил с линии, после чего мяч рикошетом от Савича влетел в ворота – 2:1.

В полуфинале "Лейпциг" сыграет с ПСЖ. Накануне французы минимально проигрывали весь матч итальянской "Аталанте", но на 90-й и 90+3-й минуте смогли забить два гола и добыть победу.

Ранее донецкий "Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы.

По материалам: www.obozrevatel.com