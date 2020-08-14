“Барселона” за 90 минут до матча с “Баварией” сообщила о COVID-19 в команде

15 часов ago
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"Барселона" за 90 минут до матча с "Баварией" сообщила о COVID-19 в команде

Самюэль Умтити заразился коронавирусом. ФК “Барселона”

Французский легионер каталонской "Барселоны" Самюэль Умтити сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом за полтора часа до четвертьфинального матча Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" сообщила пресс-служба испанского клуба.

"После проведенных в четверг, 13 августа, ПЦР-тестов игрок первой команды Самюэль Умтити сдал положительный результат на COVID-19. У футболиста нет симптомов, он здоров и находится дома на самоизоляции. Клуб проинформировал соответствующие спортивные органы и органы здравоохранения, а также отслеживает всех людей, которые контактировали с игроком, чтобы они могли пройти соответствующие тесты ПЦР", – говорится в заявлении "Барселоны".

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) исключил из Лиги чемпионов клуб из Косова из-за коронавируса.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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