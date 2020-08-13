Украинский футболист забил гол-шедевр с 22 метров ударом с лета

Ярослав Ямполь попал точно в девятку.

Полузащитник харьковского клуба "Металлист-1925" Ярослав Ямполь отметился фантастическим ударом в матче последнего 30-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

30-летний уроженец Луганской области отметился на 38-й минуте поединка против кременчугского "Кремня" (4:2).

Полузащитник получил пас возле штрафной площадки, и не обрабатывая мяч, ударом с лета пушечным выстрелом сделал счет 3:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот шедевр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист киевского футбольного клуба "Оболонь-Бровар" Олег Слободян отметился невероятным ударом в матче Первой лиги чемпионата Украины против "Металлиста-1925".

23-летний полузащитник воспользовался оплошностью голкипера соперника, и ювелирным выстрелом с центра поля закинул мяч четко в ворота

По материалам: www.obozrevatel.com